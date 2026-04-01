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WWE Legends

Kane

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 10vom 17.04.2026
Kane

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WWE Legends

Folge 10: Kane

82 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12

"Hell in a Cell" markierte die Geburtsstunde von Kane, dem sadistischen Bruder des Undertakers - und legte damit den Grundstein für eine Jahrzehnte anhaltende Rivalität und die wohl legendärste Storyline im WWE Universum. Während Kane im Ring als die Verkörperung des Bösen gilt, ist Glenn Jacobs, der Mann hinter der Maske, ein liebevoller Familienvater, der inzwischen seine Wrestling-Karriere an den Nagel gehängt hat und Bürgermeister einer Gemeinde in Tennessee ist.

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