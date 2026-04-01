WWE Legends
Folge 7: Charlotte
41 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Charlotte Flair zählt zu den größten Stars der aktuellen Wrestling-Szene. Als Tochter des berühmten Ric Flair musste sie einige Hürden meistern, um aus dem Schatten ihres Vaters herauszutreten und sich einen eigenen Namen zu machen. Bereits als Jugendliche brilliert die Athletin im Volleyball und entscheidet sich später dazu, sich ausschließlich aufs Wrestling zu konzentrieren.
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WWE Legends
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Biografie, Pro Wrestling
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC