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WWE Legends

Charlotte

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 7vom 10.04.2026
Charlotte

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WWE Legends

Folge 7: Charlotte

41 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Charlotte Flair zählt zu den größten Stars der aktuellen Wrestling-Szene. Als Tochter des berühmten Ric Flair musste sie einige Hürden meistern, um aus dem Schatten ihres Vaters herauszutreten und sich einen eigenen Namen zu machen. Bereits als Jugendliche brilliert die Athletin im Volleyball und entscheidet sich später dazu, sich ausschließlich aufs Wrestling zu konzentrieren.

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