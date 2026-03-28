WWE Legends
Folge 5: Dusty Rhodes
82 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Dusty Rhodes wächst in armen Verhältnissen in Texas auf und schafft es, in der Wrestling-Welt zur absoluten Legende zu werden. Der Sportler verkörpert den amerikanischen Traum, was ihn beim Publikum besonders beliebt macht. Seine vier Kinder blicken auf die Karriere und das Leben ihres verstorbenen Vaters zurück.
Weitere Folgen in Staffel 3
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WWE Legends
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Biografie, Pro Wrestling
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC