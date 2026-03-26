WWE Legends
Folge 3: Chyna
82 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Joan Marie Laurer tritt 1997 zum ersten Mal als Chyna in Erscheinung. Als Teil der berühmten "D-Generation X" macht sie schnell auf sich aufmerksam und wird zu einer der wichtigsten Frauen im Wrestling. Bis heute ist sie die einzige weibliche Wrestlerin, die die Intercontinental Championship gewonnen hat. Doch ihr Leben nimmt schließlich eine tragische Wendung und führt zu ihrem frühzeitigen Tod.
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WWE Legends
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Biografie, Pro Wrestling, Reality-Spielshow, Reality
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC