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WWE Legends

Jake "The Snake" Roberts

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 2vom 20.03.2026
Jake "The Snake" Roberts

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Folge 2: Jake "The Snake" Roberts

82 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Jake "The Snake" Roberts ist eine absolute Legende in der Welt des Wrestlings. Durch das Mitführen einer lebendigen Schlange macht er sich schnell einen Namen und baut seinen einzigartigen Charakter auf. In exklusiven Interviews erzählen Familie und Freunde sowie der Sportler selbst von seinem turbulenten Leben im Ring und abseits davon.

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