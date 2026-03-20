Jake "The Snake" RobertsJetzt kostenlos streamen
WWE Legends
Folge 2: Jake "The Snake" Roberts
82 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Jake "The Snake" Roberts ist eine absolute Legende in der Welt des Wrestlings. Durch das Mitführen einer lebendigen Schlange macht er sich schnell einen Namen und baut seinen einzigartigen Charakter auf. In exklusiven Interviews erzählen Familie und Freunde sowie der Sportler selbst von seinem turbulenten Leben im Ring und abseits davon.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
WWE Legends
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Biografie, Pro Wrestling
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC