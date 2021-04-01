X-Factor: Das Unfassbare
Folge 1: Episode 1
45 Min.Ab 12
Mona sorgt sich um ihre psychische Gesundheit, seitdem ihr im Spiegel eine fremde Frau erscheint. Eines Nachts erwischt Mona einen Einbrecher in ihrem Haus. Wieder erscheint die fremde Frau und schlägt den Gauner in die Flucht.
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000