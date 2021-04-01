X-Factor: Das Unfassbare
Folge 2: Episode 2
45 Min.Ab 12
Eine Frau, die ihren verstorbenen Ehemann beerdigen muss, erhält Hilfe von ungeahnter Seite. Ein Pärchen unternimmt eine geheimnisvolle Bahnfahrt. Ein kleiner Junge ist sich sicher, dass in seinem Kleiderschrank ein Monster wohnt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
X-Factor: Das Unfassbare
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000