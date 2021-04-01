X-Factor: Das Unfassbare
Folge 6: Episode 6
45 Min.Ab 12
Ein Mann hat seine reiche Frau erschlagen und wird von ihrem sprechenden Papagei überführt. Ein Ehepaar speist in seinem Restaurant Obdachlose. Ein mysteriöses Zahlenspiel rettet ein Leben. Ein Ehepaar besitzt einen magischen Rosengarten.
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000