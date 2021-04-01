X-Factor: Das Unfassbare
Folge 3: Episode 3
45 Min.Ab 12
Drei Frauen befragen ein Ouija-Brett und der Abend verläuft nicht so vergnüglich, wie sie dachten. Seine Fernsehsucht rettet Brad Lewis das Leben. Eine Witwe erhält Börsentipps von ihrem verstorbenen Mann. Alice hat einen unsichtbaren Freund.
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000