Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
X-Factor: Das Unfassbare

Episode 3

FilmRiseStaffel 1Folge 3
Episode 3

Episode 3Jetzt kostenlos streamen

X-Factor: Das Unfassbare

Folge 3: Episode 3

45 Min.Ab 12

Drei Frauen befragen ein Ouija-Brett und der Abend verläuft nicht so vergnüglich, wie sie dachten. Seine Fernsehsucht rettet Brad Lewis das Leben. Eine Witwe erhält Börsentipps von ihrem verstorbenen Mann. Alice hat einen unsichtbaren Freund.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

X-Factor: Das Unfassbare
FilmRise
X-Factor: Das Unfassbare

X-Factor: Das Unfassbare

Alle 4 Staffeln und Folgen