Luxus auf dem Campingplatz? Ciao Kakao Jetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 2: Luxus auf dem Campingplatz? Ciao Kakao
89 Min.Folge vom 07.08.2022Ab 12
Auf dem "Öko-Camp Stumergut" nimmt Mitarbeiterin und Saisoncamperin Sandra neue FKK-Touristen an die Hand und zeigt, wie schön die Ruhe, Idylle und der WLAN-freie Platz in Österreich ist. Auf dem "Campingplatz Naturfreunde Springeberg" herrschen etwas andere Regeln: Der Platz muss von allen Campern gepflegt werden, sonst ist hier Chaos angesagt! Gut, dass Platzwart Achim zwei sehr verlässliche Dauercamper an seiner Seite hat, die allen genau auf die Finger schauen.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Good Times Fernsehproduktion GmbH, Bildrechte: Kabel Eins