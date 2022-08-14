Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Yes we camp!

Die Rednecks mischen den Campingplatz mit großen Trucks auf

Kabel EinsStaffel 3Folge 3vom 14.08.2022
Die Rednecks mischen den Campingplatz mit großen Trucks auf

Die Rednecks mischen den Campingplatz mit großen Trucks aufJetzt kostenlos streamen

Yes we camp!

Folge 3: Die Rednecks mischen den Campingplatz mit großen Trucks auf

89 Min.Folge vom 14.08.2022Ab 12

Die Gruppe der "German Rednecks" mischt mit ihrem amerikanischen Lifestyle und ihren riesigen Pick-Up-Trucks den Campingplatz ganz schön auf. Michaela und Monika verbringen eine abenteuerliche Zeit auf dem Campingplatz Naturfreunde Springeberg. Dauergast Klaus nimmt die beiden Damen an die Hand und zeigt ihnen bei einem Bootsausflug die Vorzüge des Natururlaubes. Wesentlich luxuriöser geht es bei Remo und seiner Frau Marietta zu. Das Paar hat sich ein sündhaft teures Wohnmobil besorgt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Yes we camp!
Kabel Eins
Yes we camp!

Yes we camp!

Alle 6 Staffeln und Folgen