Nackt sein ist ein echtes LebensgefühlJetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 7: Nackt sein ist ein echtes Lebensgefühl
89 Min.Folge vom 11.09.2022Ab 12
Auf dem Mallorca der Ostsee, dem FKK-Camping Prerow, zeigen Daniel und Andreas, wie sie, umgeben von Dünen, Strand und Meer, ihre Freiheit genießen - ganz ohne Kleidung. Dauercamperin und Multitalent Siggi sorgt auf dem Gitzenweiler Hof am Bodensee dafür, dass es auch Glamping-Gästen, wie Nadine und Jürgen, die im Luxus-Liner anreisen, an nichts fehlt. Auf dem Campingplatz Hetzingen in der Eifel gestaltet sich bereits die Anfahrt schwer ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Yes we camp!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Good Times Fernsehproduktion GmbH, Bildrechte: Kabel Eins