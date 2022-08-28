Von Partymonstern und Monster-Campern: Yes we camp!Jetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 5: Von Partymonstern und Monster-Campern: Yes we camp!
89 Min.Folge vom 28.08.2022Ab 12
Auf dem Campingplatz in Naumburg haben Sven und Odette das Zepter in der Hand und dürfen die neuen Camper Gaby und Wolfgang begrüßen, die mit ihrem brandneuen Wohnmobil die Jungfernfahrt unternehmen. Hier ergeben sich prompt die ersten Problemchen. Auf dem Camping- und Ferienpark Surendorf muss Platzwart Thomas seinem neuen Gast Manni eine Absage erteilen, und in Berlin Springeberg neigt sich für die Campingneulinge Michaela und Monika der Urlaub dem Ende zu.
Weitere Folgen in Staffel 3
Yes we camp!
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Copyrights:© Videorechte: Good Times Fernsehproduktion GmbH, Bildrechte: Kabel Eins