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Young Sheldon

Nackt im Hagel und glücklich mit Glatze

ProSiebenStaffel 3Folge 15vom 17.04.2026
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Young Sheldon

Folge 15: Nackt im Hagel und glücklich mit Glatze

18 Min.Folge vom 17.04.2026

Bei einem Baseballspiel trifft Connie auf die Ex ihres neuen Freundes Dale. Die beiden Frauen verstehen sich auf Anhieb und verabreden sich sogar für den kommenden Abend. Als bei ihrem Treffen in einer Bar auch zufällig Connies Verflossener erscheint, nimmt das Treffen eine unerwartete Wendung.

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