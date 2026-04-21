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Young Sheldon

Ein akademisches Verbrechen und Baseball mit Barbie

ProSiebenStaffel 3Folge 17vom 21.04.2026
Ein akademisches Verbrechen und Baseball mit Barbie

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Young Sheldon

Folge 17: Ein akademisches Verbrechen und Baseball mit Barbie

19 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 6

Mary will ihrer Tochter eine Freude machen und eine ganz besondere Trophäe für ihre Leistungen beim Baseball besorgen. Sheldon freut sich derweil über die Zusammenarbeit mit Dr. Sturgis bei dessen aktueller Studie.

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