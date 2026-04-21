Ein akademisches Verbrechen und Baseball mit BarbieJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 17: Ein akademisches Verbrechen und Baseball mit Barbie
19 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 6
Mary will ihrer Tochter eine Freude machen und eine ganz besondere Trophäe für ihre Leistungen beim Baseball besorgen. Sheldon freut sich derweil über die Zusammenarbeit mit Dr. Sturgis bei dessen aktueller Studie.
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Young Sheldon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 6-7: Warner Brothers International Television Distribution Inc. & © Season 4-5: Warner Bros. Entertainment GmbH
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