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Young Sheldon

Neue Nachbarn und Schmetterlinge im Bauch

ProSiebenStaffel 3Folge 19vom 23.04.2026
Neue Nachbarn und Schmetterlinge im Bauch

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Young Sheldon

Folge 19: Neue Nachbarn und Schmetterlinge im Bauch

19 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 6

Es hätte so ein schöner Sommertag werden können, doch nicht mal sein Lieblingseis kann Sheldon darüber hinwegtrösten, dass er sich bald an neue Nachbarn gewöhnen muss.

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