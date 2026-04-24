Der Milchzahn und der Gott des WissensJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 20: Der Milchzahn und der Gott des Wissens
19 Min.Folge vom 24.04.2026
Als Mary erfährt, dass Sheldon noch einen Milchzahn hat, der unter Narkose entfernt werden muss, ist sie besorgt - allerdings nicht wegen der Operation, sondern wegen Sheldons Reaktion. Er hat Angst vor Blut, Nadeln und der Betäubung an sich.
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Young Sheldon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3, Season 6-7: Warner Brothers International Television Distribution Inc. & © Season 4-5: Warner Bros. Entertainment GmbH
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