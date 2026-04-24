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Young Sheldon

Der Milchzahn und der Gott des Wissens

ProSiebenStaffel 3Folge 20vom 24.04.2026
Der Milchzahn und der Gott des Wissens

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Young Sheldon

Folge 20: Der Milchzahn und der Gott des Wissens

19 Min.Folge vom 24.04.2026

Als Mary erfährt, dass Sheldon noch einen Milchzahn hat, der unter Narkose entfernt werden muss, ist sie besorgt - allerdings nicht wegen der Operation, sondern wegen Sheldons Reaktion. Er hat Angst vor Blut, Nadeln und der Betäubung an sich.

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