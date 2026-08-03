Drei Juristen und viele sündige FilmeJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 8: Drei Juristen und viele sündige Filme
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 6
Sheldons Vorschlag, eine zentrale Datenbank für Forschungsgelder zu entwerfen, stößt bei Präsidentin Hagemeyer auf reges Interesse. Sie glaubt, mit dieser revolutionären Idee eine Menge Geld machen zu können. Dafür müssen Sheldons Eltern allerdings einen Knebelvertrag unterschreiben, der Präsidentin Hagemeyer sämtliche Vorteile des Deals sichert. Meemaw kämpft derweil gegen Pastor Jeff und dessen Forderung, scheinbar unangemessene Filme aus der örtlichen Videothek zu verbannen.
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Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-5: Warner Bros. Entertainment GmbH & © Season 1-3, Season 6-7: Warner Brothers International Television Distribution Inc.
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