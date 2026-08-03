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Young Sheldon

Drei Juristen und viele sündige Filme

ProSiebenStaffel 6Folge 8vom 03.08.2026
Drei Juristen und viele sündige Filme

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Young Sheldon

Folge 8: Drei Juristen und viele sündige Filme

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 6

Sheldons Vorschlag, eine zentrale Datenbank für Forschungsgelder zu entwerfen, stößt bei Präsidentin Hagemeyer auf reges Interesse. Sie glaubt, mit dieser revolutionären Idee eine Menge Geld machen zu können. Dafür müssen Sheldons Eltern allerdings einen Knebelvertrag unterschreiben, der Präsidentin Hagemeyer sämtliche Vorteile des Deals sichert. Meemaw kämpft derweil gegen Pastor Jeff und dessen Forderung, scheinbar unangemessene Filme aus der örtlichen Videothek zu verbannen.

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