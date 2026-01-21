Young Sheldon
Folge 13: Weinen und lachen
21 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Georges plötzlicher Tod erschüttert seine gesamte Familie. Jeder hat dabei seinen eigenen Weg, um mit dem Verlust umzugehen. Während Mary Trost im Glauben sucht und Missy mit Wut reagiert, spielt Sheldon in seinem Kopf die letzte Begegnung mit seinem Vater immer wieder durch. Bei der bewegenden Trauerfeier nehmen Freunde, Verwandte und Bekannte Abschied von dem geliebten Familienoberhaupt der Coopers.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen