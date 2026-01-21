Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 7Folge 13vom 21.01.2026
21 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Georges plötzlicher Tod erschüttert seine gesamte Familie. Jeder hat dabei seinen eigenen Weg, um mit dem Verlust umzugehen. Während Mary Trost im Glauben sucht und Missy mit Wut reagiert, spielt Sheldon in seinem Kopf die letzte Begegnung mit seinem Vater immer wieder durch. Bei der bewegenden Trauerfeier nehmen Freunde, Verwandte und Bekannte Abschied von dem geliebten Familienoberhaupt der Coopers.

