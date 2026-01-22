Zum Inhalt springenBarrierefrei
Young Sheldon

Menschen und Memoiren

ProSiebenStaffel 7Folge 14vom 22.01.2026
Menschen und Memoiren

Folge 14: Menschen und Memoiren

21 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Sheldon ist erwachsen geworden. Er lebt zusammen mit seiner Ehefrau Amy und seinen Kindern und schreibt seine Memoiren. Er erinnert sich an seine letzten Tage in Texas, bevor er nach Kalifornien umgezogen ist: Mary verbringt jede freie Minute in der Kirche und will, dass Sheldon und Missy sich taufen lassen. Die beiden weigern sich jedoch. Schließlich ist es Meemaw, die zwischen den Fronten vermittelt.

