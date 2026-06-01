Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Yukon Gold

Das Ende naht

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 9vom 14.06.2026
Das Ende naht

Das Ende nahtJetzt kostenlos streamen

Yukon Gold

Folge 9: Das Ende naht

43 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12

Die kurze Goldgräbersaison im Yukon neigt sich dem Ende zu, und die Crews liefern sich einen letzten verzweifelten Kampf gegen die Elemente. Ken muss Verstärkung holen, als der Winter Moose Creek hart trifft. Cam stößt auf eine undurchdringliche Eiswand, die ihn aus seinem Abbaugebiet verdrängt, und wechselt auf riskantes neues Gelände - nur um dort vor einem gravierenden Maschinenausfall zu stehen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Yukon Gold
Kabel Eins Doku
Yukon Gold

Yukon Gold

Alle 1 Staffeln und Folgen