Yukon Gold
Folge 9: Das Ende naht
43 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12
Die kurze Goldgräbersaison im Yukon neigt sich dem Ende zu, und die Crews liefern sich einen letzten verzweifelten Kampf gegen die Elemente. Ken muss Verstärkung holen, als der Winter Moose Creek hart trifft. Cam stößt auf eine undurchdringliche Eiswand, die ihn aus seinem Abbaugebiet verdrängt, und wechselt auf riskantes neues Gelände - nur um dort vor einem gravierenden Maschinenausfall zu stehen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Yukon Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited