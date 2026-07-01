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Yukon Gold

Ziel in Sicht

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 10vom 19.07.2026
Ziel in Sicht

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Yukon Gold

Folge 10: Ziel in Sicht

43 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12

Die Saison neigt sich dem Ende zu, und jede Crew gibt Vollgas: Nika und Chris kämpfen erschöpft um ihr Ziel. Karl trotzt Eis und Kälte und erlebt seinen Durchbruch. Ken und Guillaume setzen alles auf eine letzte Chance. Wer geht am Ende als Gewinner nach Hause?

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