Yukon Gold
Folge 6: Ohne Moos nichts los
43 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 12
Geldprobleme bringen Nika und Chris an ihre Grenzen, während Cam einige Mitarbeiter entlassen muss. Doch plötzlich findet er neues Gold. Ken und Guillaume wagen auf Cripple Hill einen Neustart. Wer schafft es, die Saison noch zu retten?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Yukon Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited