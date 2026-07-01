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Yukon Gold

Pure Verzweiflung

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 8vom 12.07.2026
Pure Verzweiflung

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Yukon Gold

Folge 8: Pure Verzweiflung

43 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12

Unfälle, Frost und schlechte Ausbeute setzen alle unter Druck. Nika und Chris müssen plötzlich allein weitermachen. Cam steht indes kurz vor dem Aufgeben, doch seine Crew kämpft weiter. Ken und Guillaume zweifeln am Sinn ihrer Mission.

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