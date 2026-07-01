Yukon Gold
Folge 8: Pure Verzweiflung
43 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12
Unfälle, Frost und schlechte Ausbeute setzen alle unter Druck. Nika und Chris müssen plötzlich allein weitermachen. Cam steht indes kurz vor dem Aufgeben, doch seine Crew kämpft weiter. Ken und Guillaume zweifeln am Sinn ihrer Mission.
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Yukon Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited