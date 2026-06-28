Yukon Gold
Folge 3: Die Uhr tickt
43 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 12
Die Saison hat die Halbzeit erreicht und nichts läuft nach Plan. Cam setzt alles auf einen letzten Cut, während Chaos und Defekte seine Crew bremsen. Karl kämpft mit unmotivierten Leuten und knappen Ressourcen. Und bei Nika und Chris entscheidet ein kleines Ersatzteil über Erfolg oder Stillstand.
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Yukon Gold
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited