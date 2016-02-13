Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Yukon Men - Überleben in Alaska

Am Limit

DMAXFolge vom 13.02.2016
Am Limit

Am LimitJetzt kostenlos streamen

Yukon Men - Überleben in Alaska

Folge vom 13.02.2016: Am Limit

44 Min.Folge vom 13.02.2016Ab 12

Während der Schneeschmelze droht im nördlichsten US-Bundesstaat Gefahr durch Naturkatastrophen. Das mussten die Bewohner Tananas 2009 am eigenen Leib erfahren. Damals hatte sich auf dem Yukon River durch umhertreibende Eisschollen ein Damm gebildet. Und als dieser brach, riss die Flutwelle alles mit sich. Viele Menschen haben damals ihre Häuser verloren, deshalb wird der Wasserstand seither im Frühling penibel überwacht. Charlie Wright und Buschpilot Seth Fairbanks machen sich mit dem Flugzeug ein Bild von der Lage.

Alle verfügbaren Folgen