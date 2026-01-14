Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zigby geht zelten

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 14vom 14.01.2026
11 Min.Folge vom 14.01.2026

Eigentlich wollten McMeer, Bertie und Zara gemeinsam bei Zigby essen, spielen und übernachten. Doch ausgerechnet heute ist der Tag, an dem sich Vicky Flamingo und Celine Nilpferd vorgenommen hatten, Zigbys Haus ein bisschen zu verschönern. Beides zugleich geht nicht. Also beschließt Zigby, mit seinen Freunden und Zara das Weite zu suchen und im Zelt zu campen. Das ist eine prima Idee, die nur einen Haken hat: ohne Licht kann Zara nicht schlafen! Leider ist die Taschenlampe leer, und so muss Zigby darüber nachdenken, ob er vielleicht auf ein Glühwürmchen zu-rückgreifen kann. Oder auf Pilze, die nachts leuchten? Oder auf den strahlenden Sternenhimmel?

Studio 100 Kids
