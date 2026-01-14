Zigby, das Zebra
Folge 19: Zigbys Krankenhaus
Elefantenmädchen Elle sammelt so lange Blaubeeren, bis ihr Rüssel davon wehtut. Eigentlich, so glaubt Zigby, müsste sie in Krankenhaus und sich von einem Arzt un-tersuchen lassen. Doch da es auch der Insel keinen Arzt und auch kein Krankenhaus gibt, beschließt Zigby, die Lücke zu schließen. Genauso wie seine kleine Nichte Zara zieht er sich einen weißen Kittel an, stellt Betten in seinem Haus zur Verfügung und eröffnet – ein Krankenstation mitten im Dschungel! Es braucht nicht lange, und Flamingo Vicky, Bertie und Nilpferd Celine liegen gemeinsam mit Elle als Kranke in den Betten und lassen sich nach Strich und Faden bedienen. Dass Krankenhaus so anstrengend sein könnte, hätte Zigby nicht gedacht. Lange halten weder er noch Zara das durch!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick