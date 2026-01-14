Zigby, das Zebra
Folge 18: Zigbys Schwimmbad
Das Wasserloch ist heute von den Mädels besetzt. Elefantenmädchen Elle, Flamingo Vicky und Nashorn Celine haben nicht die geringste Lust, Zigby und seinen Freun-den Platz zu machen. Also ziehen die Jungs wieder ab und fragen sich, wo sie selbst im Wasser spielen könnten. Der Bach ist zu schmal, und im Meer gibt es zu viele Wellen. Natürlich muss Zigby nicht lange nachdenken, um die rettende Idee zu ha-ben: die Jungs müssen sich einfach ein eigenes Schwimmbecken bauen! Das Bauen stellt sich nicht als Problem dar, das Füllen des Schwimmbades mit Wasser aber sehr wohl. Denn dass Zigby alles verfügbare Wasser ausgerechnet vom Wasserloch in das neue Bad leitet, stößt bei den Mädels auf allerhöchstes Unverständnis!
