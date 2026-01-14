Zigby und der wilde RieseJetzt kostenlos streamen
Zigby, das Zebra
Folge 6: Zigby und der wilde Riese
Während Laurence schläft, verschwindet seine geliebte Muschel auf Nimmerwie-dersehen. Gleichzeitig ist aus dem Dschungel ein merkwürdiges Brüllen zu hören. Da haben es die drei Äffchen nicht schwer, das Gerücht auszugeben, ein wilder Riese sei unterwegs und verantwortlich für den Muschel-Diebstahl. Zigby entschließt sich, mit McMeer, Bertie und Laurence dem vermeindlichen Riesen auf den Grund zu gehen. Sie unternehmen eine Expedition in den Dschungel. Tatsächlich finden sie dort unheimlich große Fußspuren, und auch das Brüllen ist erneut zu hören. Wem sind sie hier auf der Spur? Dem Riesen? Oder führen die drei Äffchen Zigby und seine Freunde an der Nase herum?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick