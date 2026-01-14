Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zigby, das Zebra

Zigby und der wilde Riese

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 6vom 14.01.2026
Zigby und der wilde Riese

Zigby und der wilde RieseJetzt kostenlos streamen

Zigby, das Zebra

Folge 6: Zigby und der wilde Riese

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Während Laurence schläft, verschwindet seine geliebte Muschel auf Nimmerwie-dersehen. Gleichzeitig ist aus dem Dschungel ein merkwürdiges Brüllen zu hören. Da haben es die drei Äffchen nicht schwer, das Gerücht auszugeben, ein wilder Riese sei unterwegs und verantwortlich für den Muschel-Diebstahl. Zigby entschließt sich, mit McMeer, Bertie und Laurence dem vermeindlichen Riesen auf den Grund zu gehen. Sie unternehmen eine Expedition in den Dschungel. Tatsächlich finden sie dort unheimlich große Fußspuren, und auch das Brüllen ist erneut zu hören. Wem sind sie hier auf der Spur? Dem Riesen? Oder führen die drei Äffchen Zigby und seine Freunde an der Nase herum?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zigby, das Zebra
Studio 100 International
Zigby, das Zebra

Zigby, das Zebra

Alle 1 Staffeln und Folgen