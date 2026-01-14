Zigby, das Zebra
Folge 3: Zigbys Kletterpflanze
Elefantenmädchen Celine geht ein paar Tage in Urlaub. Zigby wird sich in dieser Zeit um ihren Garten und insbesondere um Celines empfindliche Kletterpflanze kümmern: eine Pflanze, die weder zuviel Sonne, noch zu viel Wasser und schon gar keine klei-nen, blätterfressenden Raupen zu vetragen scheint. Leider gestaltet sich die Aufgabe als Gärtner nicht so einfach, wie sich Zigby das vorgestellt hat. Und so gedeiht nach einigen unfreiwillig verabreichten Mengen von Sonnenlicht und Wasser aus der klei-nen Pflanze ein riesiges Kletterpflanzenungetüm, das kaum in den Griff zu bekom-men ist. Es sei denn, ausgerechnet die blätterfressenden Raupen helfen Zickby in seiner Not!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick