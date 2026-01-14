Zigbys DinosaurierfieberJetzt kostenlos streamen
Zigby, das Zebra
Folge 22: Zigbys Dinosaurierfieber
Zebramädchen Zara ist fasziniert von Dinosauriern. Da es aber leider keine lebenden Tiere mehr gibt, schlägt Zigby vor, nach alten Knochen zu graben. Und damit Zara auch wirklich fündig wird, vergräbt er alles mögliche in der Erde. Tatsächlich! Zara stößt darauf und hält, was sie findet, für wirkliche Überbleibsel der ausgestorbenen Dinosaurier. Plötzlich bricht auf der Insel ein wahres Grabungsfieber aus. Alle buddeln mit Schaufeln in der Erde und sind – wie Zara - ganz scharf darauf, weitere Reste der einstigen Urwelttiere zu entdecken. Das Ganze wird langsam unkon-trollierbar und Zigby muss sich überlegen, wie er all die Inselkinder von ihrem Dinofieber heilt.
