Zigby und die SchlafmützeJetzt kostenlos streamen
Zigby, das Zebra
Folge 23: Zigby und die Schlafmütze
Zigby und seine beiden besten Freunde, McMeer und Bertie Bird, wollen Baby-schildkröten beim Schlüpfen beobachten. Dieses Ereignis findet nur einmal im Jahr statt. Zufälligerweise ist dieser wichtige Tag genau morgen! Die Drei freuen sich schon unglaublich. Allen voran McMeer, der vor Aufregung kaum schlafen kann. Natürlich ist es wichtig, an diesem Morgen früh aufzustehen, damit man den Strand rechtzeitig erreicht. Blöderweise ist McMeer aber eine ganz schöne Schlafmütze, und seine beiden Freunde bekommen ihn einfach nicht wach. Kurzerhand beschließen sie, ihn zum Strand zu tragen. Sie laufen und laufen bis sie einfach nicht mehr können. McMeer ist so schwer, die Sonne brennt und sie haben Hunger. Aber sie wollen doch unbedingt die Babyschildkröten sehen. Werden sie den Strand rechtzeitig erreichen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick