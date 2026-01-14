Zigby, das Zebra
Folge 29: Zigbys Geschenketag
Wie wäre es, wenn jeder Inselbewohner – auch jenseits von Geburtstag oder Weih-nachten – ein Geschenk bekäme? Wäre das nicht eine prima Idee? Und jeder von denen, die ein Geschenk bekommen, hätten gleichzeitig die Aufgabe, jemand ande-rem seinerseits etwas zu schenken? Alle sind begeistert! Zigby allerdings hat eine harte Nuss zu knacken. Er muss sich irgendetwas Passendes für Vicky, das Flamin-gomädchen ausdenken. Aber umso länger Zigby darüber nachdenkt, umso weniger hat er eine Vorstellung davon, was Vicky wirklich Freude machen könnte. So kommt es, dass alle Kinder der Insel sich am Ende versammeln, um sich zu beschenken – und es fragt sich, ob Zigby noch in letzter Sekunde die rettende Idee komt.
