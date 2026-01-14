Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zigby, das Zebra

Zigbys Wunderblumen

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 32vom 14.01.2026
Zigbys Wunderblumen

Zigby, das Zebra

Folge 32: Zigbys Wunderblumen

11 Min.Folge vom 14.01.2026

In einer Grotte wachsen so wunderschöne Blumen, dass keiner der Freunde auf der tropischen Insel widerstehen kann: jeder holt sich ein paar davon nach Hause, um sich daran zu freuen. Doch leider vertragen die Blumen den Standortwechsel über-haupt nicht. Schon nach einem Tag lassen sie die Köpfe hängen. Nun ist guter Rat teuer. Was hilft? Sonne? Schatten? Etwas zu essen für die Blumen? Erst ganz lang-sam gewinnt die Einsicht Raum, dass die Blumen nur in der Grotte und an keinem anderen Ort der Insel so schön und bunt blühen wie zuvor.

