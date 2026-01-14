Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zigby, das Zebra

Zigbys Band

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 34vom 14.01.2026
Zigbys Band

Zigbys BandJetzt kostenlos streamen

Zigby, das Zebra

Folge 34: Zigbys Band

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Zigby ist Feuer und Flamme für seine neue Idee: er möchte zusammen mit Bertie und McMeer eine Band gründen und für alle Dschungelkinder ein Konzert geben. Er selbst spielt Flöte, Bertie bläst auf einem Kamm – bloß McMeer hat kein Instrument. Und die Instrumente, die sich der Freund in aller Eile zusammenbastelt, taugen entweder nichts, oder er kann sie nicht spielen. Was tun? Der Termin des Konzertes lässt sich nicht verschieben, und die Erwartungen, die das Publikum an die Band stellt, sind hoch. Glücklicher Weise kommt der Zufall zu Hilfe. Denn McMeer erweist sich plötzlich als der ideale Schlagzeuger, und so steht dem Konzert nichts mehr im Wege.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zigby, das Zebra
Studio 100 International
Zigby, das Zebra

Zigby, das Zebra

Alle 1 Staffeln und Folgen