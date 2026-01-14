Zigby und das EinlochspielJetzt kostenlos streamen
Zigby, das Zebra
Folge 35: Zigby und das Einlochspiel
Bertie ist schwer dafür zu begeistern, mit dem Rutschbahn-Fahren aufzuhören und etwas anderes zu spielen. Die Vorschläge seiner Freunde gefallen ihm nicht. Glück-licher Weise kommt Clem dazu und präsentiert eine überraschende Idee. Wie wäre es, Löcher in die Erde zu buddeln und dann zu versuchen, mit einem Schläger einen kleinen Ball in die Löcher hineinzuschlagen? Bertie ist von dieser Idee begeistert und zwar so sehr, dass er gar nicht mehr aufhören will, das neue Spiel zu spielen. Seine Freunde machen sich Sorgen. Bertie interessiert sich gar nicht mehr für sie, und so überlegen sie fieberhaft, wie sie die Aufmerksamkeit des Perlhuhns vom Einlochspiel wieder auf sich lenken können.
