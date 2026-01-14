Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zigby und die Sandburg

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 37vom 14.01.2026
Folge 37: Zigby und die Sandburg

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Zebra Zarah und Löwe Leonhard haben am Strand eine Sandburg gebaut: ein toller Bau mit Fahne und einer Burgmauer aus Steinen. Doch leider ist die Burg am folgenden Morgen verschwunden – und keiner weiß wohin. Hat sie vielleicht irgendjemand ausgeborgt, um mit ihr zu spielen, und hat dann vergessen, sie zurückzubringen? Zigby und seine Freunde beschließen, die verschwundene Sandburg zu suchen. Doch sie haben keinen Erfolg. Als sie jedoch eine neue, noch viel größere und schönere Burg gebaut haben, droht auch die in der Nacht zu verschwinden. Warum? Seht selbst!

