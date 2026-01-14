Zigby, das Zebra
Folge 37: Zigby und die Sandburg
11 Min.Folge vom 14.01.2026
Zebra Zarah und Löwe Leonhard haben am Strand eine Sandburg gebaut: ein toller Bau mit Fahne und einer Burgmauer aus Steinen. Doch leider ist die Burg am folgenden Morgen verschwunden – und keiner weiß wohin. Hat sie vielleicht irgendjemand ausgeborgt, um mit ihr zu spielen, und hat dann vergessen, sie zurückzubringen? Zigby und seine Freunde beschließen, die verschwundene Sandburg zu suchen. Doch sie haben keinen Erfolg. Als sie jedoch eine neue, noch viel größere und schönere Burg gebaut haben, droht auch die in der Nacht zu verschwinden. Warum? Seht selbst!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zigby, das Zebra
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0