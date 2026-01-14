Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zigby, das Zebra

Zigbys Zaubertrick

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 38vom 14.01.2026
Zigbys Zaubertrick

Zigby, das Zebra

Folge 38: Zigbys Zaubertrick

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Zigby gibt seinen neuesten Zaubertrick zum Besten. Er funktioniert, und alle sind begeistert. Das spornt unseren Helden natürlich an. Gleich arbeitet er an dem Trick, wie man seine Freunde mittels einer großen Kiste verschwinden lassen kann. Als Zigby den Trick ausprobiert, scheint er zu klappen. Tatsächlich verschwindet McMeer durch die Kiste. Leider taucht er danach aber nicht wieder auf. Wohin also, um Himmels Willen, ist McMeer verschwunden? Zigby und seine Freunde gehen dem Problem auf den Grund.

