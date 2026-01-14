Zigby, das Zebra
Folge 41: Zigbys Ausflug
11 Min.Folge vom 14.01.2026
Bertie und McMeer überraschen Zigby am frühen Morgen damit, dass sie ihm etwas Leckeres zu essen bringen. Natürlich will sich unser Zebra mit einer eigenen Überra-schung zu revanchieren. Er beschließt, einen Ausflug zu machen – und zwar alleine. Bertie und McMeer verstehen den Grund nicht und sind auch alles andere als erfreut darüber. Denn kaum ist Zigby verschwunden, da beginnen sich die beiden auch schon herzlich zu langweilen. Was sollen sie auch mit ihrer Zeit anfangen ohne ihren besten Freund? Zigby allerdings hat in der Zwischenzeit gefunden, was er suchte: einen wunderbaren Platz, um seinen Freunden eine Überraschung zu bereiten.
