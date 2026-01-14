Zigby, das Zebra
Folge 49: Zigbys Reparaturladen
Alles beginnt damit, dass Zigby problemlos McMeers gebrochenen Löffel repariert. Prima sieht er wieder aus! Wäre es jetzt nicht an der Zeit, dass sich Zigby auch allen anderen Inselbewohnern als derjenige zur Verfügung zu stellt, der kaputte Sachen schnell und einfach reparieren kann? Im Handumdrehen hat unser Zebra einen La-den geöffnet, und der Ansturm auf sein handwerkliches Angebot ist überwältigend. Alle haben irgendwas, was dringend repariert werden müsste. Die einzigen, die das alles überhaupt nicht begeistert, sind Zara und Leonhard. Denn mit den beiden hatte sich Zigby zum Spielen verabredet – und jetzt kommt Zigby aus der Arbeit gar nicht mehr heraus. Soll das etwas so bleiben?
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