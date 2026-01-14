Zigby und die SchildkröteJetzt kostenlos streamen
Zigby, das Zebra
Folge 52: Zigby und die Schildkröte
Noch ein oder zwei Tage, dann ist das Gemüse in Zigbys Gemüsebeet soweit, um gegessen zu warden. Bertie und McMeer läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Damit den drei Freunden die Zeit bis zum Festschmaus nicht zu lange wird, beschließen sie, ein paar schöne Steine zu sammeln, um damit ihr Beet zu dekorieren. Dass sie dabei aber nicht nur Steine in die Hände bekommen, sondern auch eine Schildkröte, die sich unter ihrem dicken Panzer versteckt hält und so einem Stein zum Verwechseln ähnlich sieht, das merken sie nicht. Sehr wohl aber bemerken sie, dass ihr Gemüse von diesem Moment an immer weniger wird. Irgendwer futtert es auf und lässt sich von einem Zaun, einem Dach und einem Graben, den Zigby zum Schutz baut, überhaupt nicht daran hindern.
