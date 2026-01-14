Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zigby, das Zebra

Zigby und die Schildkröte

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 52vom 14.01.2026
Zigby und die Schildkröte

Zigby und die SchildkröteJetzt kostenlos streamen

Zigby, das Zebra

Folge 52: Zigby und die Schildkröte

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Noch ein oder zwei Tage, dann ist das Gemüse in Zigbys Gemüsebeet soweit, um gegessen zu warden. Bertie und McMeer läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Damit den drei Freunden die Zeit bis zum Festschmaus nicht zu lange wird, beschließen sie, ein paar schöne Steine zu sammeln, um damit ihr Beet zu dekorieren. Dass sie dabei aber nicht nur Steine in die Hände bekommen, sondern auch eine Schildkröte, die sich unter ihrem dicken Panzer versteckt hält und so einem Stein zum Verwechseln ähnlich sieht, das merken sie nicht. Sehr wohl aber bemerken sie, dass ihr Gemüse von diesem Moment an immer weniger wird. Irgendwer futtert es auf und lässt sich von einem Zaun, einem Dach und einem Graben, den Zigby zum Schutz baut, überhaupt nicht daran hindern.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zigby, das Zebra
Studio 100 International
Zigby, das Zebra

Zigby, das Zebra

Alle 1 Staffeln und Folgen