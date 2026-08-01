Zoonicorn
Folge 1: Der Seitwärts-Tag
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Odessa will immer alles genau so machen, wie sie es für richtig hält. Beim Seitwärts-Tag im Zooniversum lernt sie, neue Dinge auszuprobieren und dass es nicht nur eine bestimmte Art geben muss, etwas richtig zu machen.
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Zoonicorn
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: 2024 Zoonicorn, LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. & © Season 2: 2024 Zoonicorn LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd., Telegael