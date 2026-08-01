Zoonicorn
Folge 6: Die Schmoddermotten
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Pancake muss sein Zimmer aufräumen, doch dann kommen die Schmoddermotten und verwüsten es wieder. Mit Valeos Hilfe versucht er, die Eindringlinge wieder loszuwerden. Am Ende erkennt Pancake, dass er genauso wie die Schmoddermotten war, als er Odessas Burgen aus Bauklötzen immer wieder einstürzen lassen hat.
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Zoonicorn
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: 2024 Zoonicorn, LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. & © Season 2: 2024 Zoonicorn LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd., Telegael