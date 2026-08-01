Zoonicorn
Folge 10: Ein eiskalter Plan
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Pancake will in seinem Zimmer einen Schatz suchen. Obwohl Odessa ihm eine Schatzkarte zeigt, beachtet er sie nicht und rennt stattdessen blind umher. Im Zooniversum muss er gemeinsam mit den Zoonicorns einen Weg finden, den Winter wiederherzustellen. Doch das geht nur Schritt für Schritt und mit einem gut durchdachten Plan.
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Zoonicorn
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: 2024 Zoonicorn, LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. & © Season 2: 2024 Zoonicorn LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd., Telegael