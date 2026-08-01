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Zoonicorn

Tanz der Schmetterlinge

KinderweltStaffel 1Folge 11vom 01.08.2026
Tanz der Schmetterlinge

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Zoonicorn

Folge 11: Tanz der Schmetterlinge

8 Min.Folge vom 01.08.2026

Odessa macht beim Spielen aus Versehen eine Decke schmutzig, traut sich aber nicht, es ihrem Vater zu sagen. Im Traum will sie die Zoonicorns zu einer Schmetterlings-Lagune führen. Als herauskommt, dass sie die Karte verloren hat, finden alle gemeinsam einen anderen Weg. Odessa lernt, dass es nicht schlimm ist, Fehler zu machen, wenn man sie zugibt.

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