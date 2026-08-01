Zoonicorn
Folge 8: Sprung zu den Sternen
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Pancake hat einen Hindernisparcours aufgebaut. Er will Odessa dazu überreden, ihn auch zu durchlaufen, doch sie schafft es nicht. Die Zoonicorns zeigen ihr im Traum, dass man klein anfangen und sich dann steigern muss.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zoonicorn
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: 2024 Zoonicorn, LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. & © Season 2: 2024 Zoonicorn LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd., Telegael