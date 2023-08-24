Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter

Ein Lebenshof für notleidende Tiere im historischen Klinkerhaus

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 1 vom 24.08.2023
45 Min. Folge vom 24.08.2023 Ab 6

Marcel und Leo Engel haben neun lange Jahre ein komplettes Gutshaus in Thurow kernsaniert und es im wahrsten Sinne des Wortes in ein Traumschloss verwandelt. Beim Gutshaus Ganzlin packt die gesamte Familie Gräff bei den Bauarbeiten mit an. Im demokratischen Miteinander heißt es für die Eltern: Diplomatie - bzw. Bestechung à la Schokokekse. In der Nähe von Bremen verwirklichen sich Mia und Dennis Boehk ihren Traum von einem Lebenshof für notleidende Tiere.

