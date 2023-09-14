Voller Einsatz für die ganze Familie bei der Gutshaus-SanierungJetzt kostenlos streamen
Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter
Folge 4: Voller Einsatz für die ganze Familie bei der Gutshaus-Sanierung
46 Min.Folge vom 14.09.2023Ab 6
Charlotte und Janosch sanieren mit viel Liebe das historische Gut Hummendorf in Unterfranken. Und das neben Beruf und Familie und noch dazu so ökologisch, nachhaltig und kostengünstig wie möglich. In Ganzlin steht mal wieder ein Arbeitswochenende an und zwar mit der ganzen Familie. Bei Mia und Dennis wird das Budget knapp - deshalb hoffen sie auf eine KfW-Förderung.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Haus und Garten
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Janus TV GmbH