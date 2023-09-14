Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter

Voller Einsatz für die ganze Familie bei der Gutshaus-Sanierung

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 4 vom 14.09.2023
Voller Einsatz für die ganze Familie bei der Gutshaus-Sanierung

Folge 4: Voller Einsatz für die ganze Familie bei der Gutshaus-Sanierung

46 Min. Folge vom 14.09.2023 Ab 6

Charlotte und Janosch sanieren mit viel Liebe das historische Gut Hummendorf in Unterfranken. Und das neben Beruf und Familie und noch dazu so ökologisch, nachhaltig und kostengünstig wie möglich. In Ganzlin steht mal wieder ein Arbeitswochenende an und zwar mit der ganzen Familie. Bei Mia und Dennis wird das Budget knapp - deshalb hoffen sie auf eine KfW-Förderung.

