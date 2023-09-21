Gewagte Dach-Arbeiten und eine schicke DesignerkücheJetzt kostenlos streamen
Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter
Folge 5: Gewagte Dach-Arbeiten und eine schicke Designerküche
46 Min.Folge vom 21.09.2023Ab 6
Für Schlepperkapitän Christian geht es zur Beseitigung des Wasserschadens auf unbekanntes Terrain: nämlich auf das 18 m hohe Dach seines Gutshauses Kraaz. Leo und Marcel Engel verbringen jede freie Minute in ihrem 220 Jahre alten Reetdachhaus in Schwerin. Tapezieren, Schleifen, Streichen - der Zeitplan ist straff. Und für Fanny und Christian Gräff steht ein Meilenstein für das Gutshaus Ganzlin an: Die langersehnte Designerküche wird endlich geliefert und eingebaut.
Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter
Genre:Dokumentation, Haus und Garten
Produktion:DE, 2022
