Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 5vom 21.09.2023
46 Min.Folge vom 21.09.2023Ab 6

Für Schlepperkapitän Christian geht es zur Beseitigung des Wasserschadens auf unbekanntes Terrain: nämlich auf das 18 m hohe Dach seines Gutshauses Kraaz. Leo und Marcel Engel verbringen jede freie Minute in ihrem 220 Jahre alten Reetdachhaus in Schwerin. Tapezieren, Schleifen, Streichen - der Zeitplan ist straff. Und für Fanny und Christian Gräff steht ein Meilenstein für das Gutshaus Ganzlin an: Die langersehnte Designerküche wird endlich geliefert und eingebaut.

